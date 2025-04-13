Никитский ботанический сад получил статус федерального

Пресс-служба правительства России сообщила, что подписан официальный документ о присвоении Никитскому ботаническому саду федерального статуса.

Он обеспечит усиленную охрану уникальной экосистемы сада и создаст оптимальные условия для проведения научных исследований, способствуя дальнейшему развитию одного из старейших научных центров России.

Никитский ботанический сад был основан в 1811 году для освоения полуострова и развития доходных направлений сельского хозяйства на юге России. Сегодня на территории площадью почти 885 га собрано более 17 тысяч видов растений, включая южные плодовые культуры, декоративные деревья и лекарственные растения. Сад также известен своими уникальными природными ландшафтами и памятниками садово-паркового искусства.

Напомним, сейчас в Никитском саду проходит одно из самых ярких цветений — парад тюльпанов.

Фото: Светлана Плугатарь, Никитский ботанический сад

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