В Севастополе пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ-2024

В Севастополе подвели итоги ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые прошли 23 мая. В числе первых результатов единого госэкзамена — 5 стобалльных.

Анастасия Каштанова из школы №35, Александра Смолий из гимназии №1, Дарья Лупол из школы №11 — по литературе, Азизе Абляметова из школы № 44, Дмитрий Солдатов из гимназии №1 — по химии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил выпускников и их педагогов с отличными результатами.

Итоги по другим предметам будут позже. Надеемся, к этой пятерке стобальников примкнут еще юные знатоки.

Напомним, 2019 году выпускники Севастополя и Крыма впервые писали ЕГЭ. По результатам экзаменов семеро человек получили высшую оценку – 100 баллов.

Ольга Сурикова

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