У водопада Учан-Су у нелегальных фотографов изъяли сову

Крым
06-06-2024
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В одной из соцсетей ранее была опубликована запись, что в Крыму вблизи водопада Учан-су группа людей незаконно предлагала фотографирование с дикими животными. 

К водопаду выехали сотрудники УМВД России по Ялте. В отношении виновных лиц составлен протокол об административном правонарушении.

Правоохранители изъяли сову и отдали ветеринарам для оказания необходимой помощи.

Напомним, это уже не первый случай спасения животных. В туристических местах Большой Ялты изъято более 20 диких животных, на которых зарабатывали фотографы:  9 обезьян, 6 шиншилл, 4 совы, попугай Ара, осел и лемур.

Ольга Сурикова
Фото, видео: соцсети

 

 

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