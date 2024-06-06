У водопада Учан-Су у нелегальных фотографов изъяли сову

В одной из соцсетей ранее была опубликована запись, что в Крыму вблизи водопада Учан-су группа людей незаконно предлагала фотографирование с дикими животными.
К водопаду выехали сотрудники УМВД России по Ялте. В отношении виновных лиц составлен протокол об административном правонарушении.
Правоохранители изъяли сову и отдали ветеринарам для оказания необходимой помощи.
Напомним, это уже не первый случай спасения животных. В туристических местах Большой Ялты изъято более 20 диких животных, на которых зарабатывали фотографы: 9 обезьян, 6 шиншилл, 4 совы, попугай Ара, осел и лемур.
Ольга Сурикова
Фото, видео: соцсети