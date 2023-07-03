В Севастополе пьяный турист ударил по голове администратора гостиницы

В Севастополе полицейские проводят дознание по уголовному делу в отношении мужчины, ударившего администратора гостиницы. Дебоширом оказался приезжий, который в пьяном состоянии ударил телефоном по голове 49-летнюю женщину-администратора гостиницы.

В пресс-службе полиции сообщили, что гость из Самары из-за своего состояния не смог открыть окно на проветривание и в грубой форме потребовал от администратора гостиницы сделать это за него, на что женщина сделала ему замечание по поводу ненадлежащего поведения.

Мужчину это разозлило, он схватил находившийся на стойке регистрации стационарный телефон и нанес им удар по голове сотрудницы гостиницы. Женщина получила травму головы, которая была квалифицирована как причинившая легкий вред здоровью.

Подозреваемый на месте происшествия был задержан прибывшим нарядом Росгвардии, которые передали дебошира сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Отдыхающему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ольга Сурикова