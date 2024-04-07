В Севастополе пьяный мужчина называл себя «офицером СС»

Ленинский районный суд оштрафовал мужчину, который ранее в состоянии алкогольного опьянения у ТЦ «Московский» выкрикивал проукраинские лозунги и предлагал прохожим сфотографироваться с «офицером СС». Об этом сообщает ForPost.

При этом мужчина «оправдывал подрыв российских военных кораблей, тем самым дискредитируя действия Вооружённых Сил Российской Федерации».

По итогам изучения всех материалов, включавших объяснения свидетелей и видеофиксацию административного правонарушения, Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей.

Отметим, что ранее видео дебошира появилось в социальных сетях.

Впоследствии альтернативные медиа размещали ролик, на котором тот же человек, стоя на фоне российского флага, приносит свои извинения и говорит, что навязывался к людям в состоянии алкогольного опьянения.