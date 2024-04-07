На Таврической набережной возвели мост и два причала

Строительство двух причалов на Таврической набережной завершено. Ещё один готов на 95%. Рабочие также закончили сооружение плиты пролётного строения нового моста напротив входа в Балаклавский подземный музейный комплекс. Об этом журналистам «Первого Севастопольского» рассказали представители подрядной организации «Мостотрест».

Сейчас в работе ещё несколько новых территорий будущей яхтенной марины — строители погружают трубошпУнты на променаде участков напротив Дачи Апраксина и недалеко от Мраморного пляжа. На 90% готово здание административно-бытового корпуса — завершены кровельные работы, идёт разводка сетей, архитектурная и внутренняя отделка. В ближайшее время строители начнут прокладывать сети канализации и обустраивать резервуары чистой воды.

На Таврической набережной продолжается и демонтаж «дома Пляса». Он выполнен на 80%. Закончить работы обещают весной. Как отмечают представители подрядчика, работа сложная, идёт в несколько этапов. Рядом расположен объект культурного наследия «Дача инженера Завадского «Фата Моргана». Его обезопасили и закрыли защитной сеткой.