В Севастополе коронавирусом в сутки заболели около 200 человек

Смертность не снижается
В Севастополе по состоянию на 1 декабря зарегистрированы 202 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
186 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 11 человек в возрасте от 57 до 90 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 974 человека.
В настоящий момент выздоровели 44 821 человек, 1 695 умерли.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 1 декабря сделали прививку от коронавируса 245 088 человек. Второй этап вакцинации прошли 217 249 жителей региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 1 декабря поступило более 275 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.