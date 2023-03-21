В Севастополе пьяная автоледи спровоцировала опрокидывание автомобиля

Ребенок чудом не пострадал

Вчера вечером 42-летняя женщина, управляя легковым автомобилем Мазда, в районе дома 60 по улице Багрия, не выбрала безопасную дистанцию до впереди двигающегося авто, потеряла контроль над управлением иномарки, в результате чего произошло опрокидывание, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Оказалось, что в салоне ее машины находились еще два пассажира, один из которых 5-летний ребенок, находившийся без автокресла и не пристегнут.

По словам очевидцев, водитель иномарки имела явные признаками опьянения и сразу после происшествия скрылась, забрав ребенка.

При выяснении обстоятельств ДТП сотрудниками ГАИ было установлено местонахождение женщины. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вызова бригады скорой помощи. На место происшествия также прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России для проведения проверки.

На женщину составлены административные материалы за нарушение ПДД и отказ от медосвидетельствования, а также за отсутствие страховки.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.

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Ольга Сурикова