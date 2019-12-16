В Севастополе проводят бесплатные курсы для бизнесменов

В Севастополе проводят курсы для предпринимателей по охране труда. Занятия будут проходить с 16 по 20 декабря включительно. Заявки на участие подали более 20 предпринимателей.

Слушатели узнают про основные требования российского трудового законодательства, об обязанностях работодателя обеспечить безопасные условия труда для сотрудников, об организации системы охраны труда, разработке соответствующих инструкций, обеспечении пожарной и электробезопасности.

Севастопольский центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития РФ и департамента экономического развития города организует и другие семинары на актуальные темы. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

По материалам ИА «Севастополь»