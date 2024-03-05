В Севастополе проводится проверка по факту расправы над бездомной собакой

В Севастополе два дня назад в ОМВД России по Балаклавскому району обратилась местная жительница с заявлением об обнаружении трупа бездомной собаки с признаками насильственной смерти.

Женщина рассказала, что около 13:00 приехала в село Терновка, чтобы покормить собак. На одной из хозяйственных построек она обнаружила тело мертвого пса. Когда прибыли сотрудники полиции, на указанном месте труп собаки отсутствовал.

В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего инцидента и розыск лиц, причастных к расправе над животным.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Также прокуратура взяла на контроль ход проверки по информации об обнаружении трупа собаки с признаками насильственной смерти в с. Терновка.

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Ольга Сурикова