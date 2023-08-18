В Госдуме предлагает сделать школьные обеды бесплатными для всех учащихся

В настоящее время горячее школьное питание в столовых получают младшеклассники. В ЛДПР считают, что горячим питанием следует обеспечить всех школьников, независимо от их возраста

Данный законопроект уже разработан и будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

«Не каждому старшекласснику по карману регулярный горячий обед в школьной столовой. Но и голоду не прикажешь подождать. Отсюда — нездоровые перекусы: сухарики, чипсы и газировка. Как это влияет на здоровье и на растущий организм — понятно без лишних пояснений», ‒ сообщил один из соавторов документа, депутат ГД Ярослав Нилов.

Депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя этому вопросу уделяют много внимания, так как правильное и разнообразное школьное питание на бесплатной основе это важный вопрос, который следует, наконец, решить.

Кристина Ветер

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