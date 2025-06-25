В Севастополе проводили в последний путь разведчика-снайпера

Спецоперация на Украине
25-06-2025

В городе проводили в последний путь разведчика-снайпера, водолаза, рядового Дениса Александровича Россинского, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Денис Россинский родился и вырос в Севастополе, окончил школу Nº3. Успешно окончил аграрный колледж в поселке Прибрежном Сакского района, где приобрел специальность ветеринара.

В 2024 году Денис Александрович заключил контракт с Минобороны и после подготовки был направлен в одно из подразделений Черноморского флота, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Россинский геройски погиб при выполнении специального задания.

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