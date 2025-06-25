В Евпатории загорелся детский батутный центр

Следователи Евпатории проводят проверку по факту возгорания в детском батутном центре.

Установлено, что возгорание произошло примерно в 16:24. Персонал самостоятельно потушил пламя. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная причина – короткое замыкание.

Руководитель ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Евпатория провести проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Следствием в целом будет изучена легальность работы батутного центра, наличие разрешительной документации и соблюдение техники безопасности.

Ход и результаты проверки Терентьев поставил на личный контроль.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео с соцсети