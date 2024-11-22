В Севастополе проводили в последний путь командира орудия гаубичной батареи 

Накануне в Севастополе простились с гвардии младшим сержантом, командиром орудия гаубичной батареи Валерием Георгиевичем Собиным.

Валерий родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №60, успешно окончил колледж, получив специальность автомеханика.

С 2016 по 2017 годы Валерий Георгиевич проходил срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа. После демобилизации вернулся в родной Севастополь, работал на СТО, у него были золотые руки.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу, прошёл подготовку и направлен в зону СВО. Воевал на Херсонском направлении, командовал орудийным расчетом. Технические знания и навыки автомеханика позволили Валерию успешно выполнять все задачи, поставленные командованием. За мужество и героизм, проявленные в боях, он неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

Собин геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

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