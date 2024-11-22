В Севастополе ищут причину «намокания» нового перехода на Матроса Кошки

Недавно в соцсетях Севастополя появилось фото мокрых стен в недавно отремонтированном пешеходном переходе на остановке «Памятник матросу Кошке». Работы здесь обошлись в 290 млн рублей.

Директор дептранса Станислав Тамаев отметил, что причиной намокания плит может быть повреждение проходящей рядом с переходом водопроводной трубы, которая находилась за границами проектирования, пишет ForPost.

«Это предварительные данные: дождь закончится, и будет проведено более полное обследование. Тогда мы озвучим точный результат. Но могу сказать, что дожди были и раньше, однако протекания не было. И плитка лежала уже в начале октября. Если бы причина была в дождях и плохой гидроизоляции, это проявилось бы раньше», — пояснил он.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети