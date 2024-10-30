Как правильно отметить славянский праздник Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября

А вы знали, что завтра, 31 октября, отмечают не только Хэллоуин, но и наш славянский праздник, который называется Велесова ночь.

Это древнеславянский праздник, который отмечается с 31 октября на 1 ноября.

Это время перехода от осени к зиме, когда природа «засыпает». В эту ночь граница между мирами Яви (нашим), Нави (загробным) и Прави (миром богов) стирается, позволяя душам и духам перемещаться.

Бог Велес, символизирующий мудрость, богатство и магию, вознаграждает людей за трудовой год.

Главная традиция — поминать ушедших родственников, накрывая праздничные столы с осенними дарами и любимыми блюдами предков.

В Велесову ночь важно очистить дом с помощью стихий:

— Вода — помыть полы с солью,

— Воздух — окурить травами,

— Огонь — зажечь свечи.

Важно также собраться семьёй и вспомнить предков: попросить помощи у умерших перед сном, оставить горячую сдобу на подоконнике со свечой.

Но в этот день существуют и определенные запреты. Не рекомендуется общаться с незнакомцами, покидать дом без особой нужды, конфликтовать и брать в долг.

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Кристина Ветер