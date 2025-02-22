В Севастополе проводили в последний путь бойцов СВО

Накануне в городе проводили в последний путь гвардии рядового, гранатометчика Владимира Павлюкевича и гвардии рядового, командира отделения Артема Москаленко.

Павлюкевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу №38. После школы поступил в судостроительный колледж и получил специальность судового электромонтажника. Работал водителем, увлекался автомобилями.

Когда началась специальная военная операция, он принял решение подписать контракт с Минобороны России. Используя свой опыт в эксплуатации техники, он внес значительный вклад в восстановление поврежденной в боях матчасти подразделения. Был ранен, но вернулся в строй, к боевым товарищам. В боях проявил мужество и отвагу, был награжден государственными наградами.

Владимир геройски погиб в бою на Запорожском направлении.

Артем Москаленко родился и вырос в Крыму, в селе Ветрянка Раздольненского района. В 2010 году вместе с семьей переехал в Севастополь. После окончания 9 классов школы устроился на работу, чтобы поддержать многодетную семью. Работал на стройках города и на предприятии «Чистый город». Активно участвовал в событиях Русской весны, нес дежурство на блокпостах и помогал страшим товарищам поддерживать общественный порядок.

После начала специальной военной операции заключил контракт с ЧВК «Вагнер», воевал на самых значимых направлениях боевых действий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны России.

Был неоднократно представлен командованием к награждению государственными и ведомственными наградами.

Москаленко геройски погиб в бою на Харьковском направлении.

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Ольга Сурикова