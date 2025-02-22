Песков опроверг сообщение французского СМИ о возможном визите Трампа в Москву на 9 Мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит президента США Дональда Трампа в Москву на 9 Мая пока не планируется. Слова представителя Кремля приводит издание РБК.

На вопрос журналистов, договорились ли стороны о визите, Песков ответил отрицательно.

Ранее издание Le Point сообщало, что Трамп, возможно, посетит посетит Москву в день празднования Победы в Великой Отечественной войне и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ольга Сурикова

Фото: kremlin.ru