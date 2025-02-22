Целая семья задохнулась угарным газом в Севастополе

В Севастополе в селе Поворотном в частном жилом доме задохнулись угарным газом 3 человека, в том числе ребенок — девочка 2014 года рождения.

По предварительной версии трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования, сообщает губернатор города.

На месте происшествия работают представители прокуратуры и СК РФ, спасатели МЧС.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что беда случилась в квартире в жилом доме с печным отоплением на ул. Заря Свободы.

По предварительной информации 22 февраля 10-летняя девочка находилась в данном жилом помещении в гостях у родственниц по материнской линии 1965 и 1935 г.р. В результате отравления угарным газом погибли обе женщины и ребенок.

Их тела обнаружил другой член семьи, который пришел проверить, все ли с ними в порядке, потому что они не выходили на связь.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai