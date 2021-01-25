В Севастополе проверяют двойные продажи квартир в долгострое

Квартиры люди купили еще в 2015 году

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю после сообщений СМИ проводит процессуальную проверку по факту двойных продаж квартир в долгострое.

«Сообщается, что жители города Севастополя на протяжении длительного времени не могут заселиться в собственные квартиры, которые они приобрели в жилищно-строительном кооперативе «Остряково» в 2015 году. Более того, пострадавшие пайщики сообщают, что в сентябре 2020 года узнали — у их квартир имеются другие собственники.

В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, органами полиции расследуется уголовное дело. Сумма привлеченных денежных средств пайщиков составляет более 26 млн рублей», – сообщает пресс-служба главного следуправления СК.

Процессуальная проверка проводится с целью установления в действиях круга должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), при согласовании земельного участка и нарушений при возведении объекта.

Проблема уже дошла до Главного следственного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что многоквартирные дома по ул. Острякова,244 и Степаняна, 9а скорее всего достраивать будет региональный фонд поддержки обманутых дольщиков, который предстоит создать Правительству Севастополя.

Ольга Сурикова