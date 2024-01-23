В Севастополе проверят «водных спекулянтов»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил депсельхозу проверить предпринимателей на предмет необоснованного повышения цен на бутилированную воду.

«Поручил Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка проверить сигналы о повышении цен на бутилированную воду в магазинах и передать данные в ФАС, если кто-то пытается подзаработать в этой ситуации», — написал глава города в своей публикации.

Напомним, 22 явнаря губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении выходных дней из-за проблем с водоснабжением.