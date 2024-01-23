Германия готовится к войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна должна готовится к войне с Россией, сообщает РБК.

Речь не идет о «конкретной подготовке к нападению», однако надо считаться с такой возможностью, считает министр.

«А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал он.

С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна», добавил министр.

Напомним, 22 сентября 2023 года по штабу ЧФ был нанесен ракетный удар. В этой атаке, по словам городских властей, использовались французские ракеты SCALP.