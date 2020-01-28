В Севастополе провели семинар на тему «Аутизм и эпилепсия»

В Севастополе открылась школа эпилепсии на базе городской больницы № 5 (проспект генерала Острякова, 211а). На первой встрече врач-невролог, эпилептолог Евгений Никитин провел семинар на тему: «Аутизм и эпилепсия».

Слушателями стали врачи-педиатры, педагоги-дефектологи, а также родители, чьи дети страдают аутизмом и эпилепсией – всего порядка 20 человек. Лектор рассказал о заболеваниях, методах диагностики и способах лечения, а также ответил на вопросы собравшихся.

Следующая лекция запланирована на 29 февраля в 10:00. Тема урока: «Что такое эпилепсия и почему возникают приступы?». Семинары будут проходить регулярно, посетить их может любой желающий.

В 2019 году было выявлено 175 севастопольских детей с эпилепсией и другими расстройствами поведения аутистического спектра и синдромом дефицита внимания.

Попасть на прием к специалистам консультативно-диагностического центра Севастополя можно при наличии направления из поликлиники по месту жительства. Предварительная запись в регистратуре, по номеру +7 (8692) 65-78-90.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: pikabu.ru