В Севастополе экс-директор школы с соучастницами присвоили почти 900 тысяч рублей

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших директора школы, ее заместителя и учителя младших классов.

С января 2015 года по апрель 2017 года бывший директор ГБОУ СОШ № 42 вносила в документы недостоверные сведения о фактически отработанном времени двумя сотрудниками.

Бывшая заместитель директора устроила в школу свою дочь, которая на работу не выходила, но регулярно получала заработную плату. Бывшая учительница младших классов по документам также числилась лаборантом, получала за работу деньги, но должностные обязанности не выполняла.

Департаменту образования причинен ущерб на общую сумму более 860 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела ущерб частично возмещён.

Подсудимые приговорены к условным срокам лишения свободы, а также штрафам в размере 10, 8 и 6 тысяч рублей соответственно. Они лишены права занимать должности на государственной службе на различные сроки.

Приговор в законную силу не вступил.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

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