Монолитные работы в опере на мысе Хрустальном завершены на 96%

Автор севастопольского блога Индустриальный канал показал, как выглядит стройка здания оперы на мысе «Хрустальном».

По словам блогера, монолитные работы завершены на 96%, а монтаж металлоконструкций завершён на 18%, то есть уже смонтировано 3 из 9 ферм-консолей массой 15 000 тонн.

Сейчас в здании идут работы по устройству кровли, после завершения которых можно будет приступать к внутренней отделке. В театре будет два зала: 1100 и 200 мест, а также открытая смотровая терраса с видом на Севастопольскую бухту.

Напомним, строительство мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальном сдвинулось «вправо» до 2027 года. Об этом говорится в уточненной программе развития Крыма и Севастополя. Предполагаемая стоимость комплекса составит около 1 млрд рублей.