В Севастополе простились с участником СВО

Сегодня в последний путь проводили гвардии ефрейтора Александра Александровича Якобчука, старшего стрелка мотострелкового взвода.
Александр родился и вырос в Севастополе, учился в школе №8, работал на стройках и в городских предприятиях, последние годы трудился в «Водоканале».
В 2024 году он заключил контракт с Минобороны России, прошёл подготовку и был направлен в зону специальной военной операции.
Александр Якобчук погиб в бою в Донецкой области.
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Кристина Ветер