С 14 января в Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано

Во время аппаратного совещания в правительстве Севастополя первый вопрос на повестке дня касался мероприятий по очистке пляжей в Севастополе от загрязненного мазутом грунта.

По словам директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексея Краснокутского, с 14 января новых выбросов мазута не фиксируется, выявляются только точечные загрязнения, с которыми оперативно работают.

За все время работ вывезено уже 604,934 тонны грунта.

В настоящий момент идет сортировка отходов, паспортизация, проводятся испытания, каким способом будет проведена ликвидация, чтобы технология была максимально безопасна.

Поставлена задача начать переработку грунта с последующей передачей его в «Автодор».

Переработанный грунт дорожники затем могут затем использовать на асфальтовых заводах.

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Кристина Ветер