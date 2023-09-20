В Севастополе простились с офицером погибшим на СВО

Сегодня в Севастополе простились с майором Алексеем Владимировичем Кузнецовым.

Он родился в Севастополе, учился в школе № 22 имени Н.А. Острякова, после школы поступил в военное училище в Ташкенте, после развала СССР его перевели в Новосибирск, где он окончил высшее общевойсковое командное училище.

Служил на разных воинских должностях в различных частях нашей страны. После увольнения из рядов ВС РФ переехал жить в Саратов. В июле этого года Алексей Кузнецов принял решение участвовать в СВО и подписал контракт с Минобороны. Служил в мотострелковых подразделениях и геройски погиб под Кременной.

Напомним, в Севастополе простились с добровольцем, погибшим в ЛНР.