В Госдуме решили продлить срок действия водительских прав 

Сегодня россияне получают водительские удостоверения на 10 лет, после чего их нужно менять.

В Госдуме предлагают продлить срок действия водительских удостоверений на 20 лет.

Как отметил лава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, в законодательство уже готовят поправки, пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что не нужно гонять россиян лишний раз за справками, если они проходят исправно медкомиссию, ничего не нарушают и не стоят на учете. Депутат отметил, что добропорядочные водители должны иметь удостоверения со сроком действия в 20 лет.

Читайте также: ГИБДД одобрила предъявление водительских прав в виде цифрового кода

Ольга Сурикова