Информацию об освобождении Стрелкова из колонии и отправки на СВО назвали вбросом врагов

Сегодня утром появилась информация о том, что Игорю Стрелкову заменят отсидку в колонии на участие в СВО.

Якобы уже удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал Shot. Однако адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркин) назвал ее провокационным вбросом и бредом. Такое заявление сделал адвокат Алекcандр Молохов в беседе с изданием «КоммерсантЪ».

Защитник сказал, что работа в этом направлении ведется, но на данном этапе говорить об этом преждевременно, а также эти сведения никак не подтверждены.

«По моему мнению, это все лишь провокационный вброс со стороны врагов Игоря Ивановича, затеянный, чтобы помешать его выходу из колонии», – сказал он.

Напомним, Игорь Стрелков предстал перед судом по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Московский городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Кировской области.

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Ольга Сурикова