В Севастополе простились с летчиком, погибшим на СВО

Сегодня, 24 февраля в Севастополе проводили в последний путь капитана, летчика Федора Грабовецкого.
Федор родился в Симферополе, в семье военнослужащего, затем вместе с семьей переехал в Качу. Учился в Качинской средней школе. Федор с детства мечтал стать военным летчиком, пойти по стопам отца.
Федор поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, после окончания которого поступил в Краснодарское высшее военное училище летчиков. После окончания училища Федор Игоревич служил в авиационных частях ВКС ВС РФ.
Выполнял боевые задачи в Сирийской арабской республике. С 2023 года в составе своего подразделения выполнял задачи в зоне проведения CBO.