Севастопольские тхэквондисты взяли 10 медалей на Чемпионате и Первенстве ЮФО по тхэквондо ВТФ

Сборная Севастополя взяла 2 золотые и 3 серебряные медали Чемпионата, а также 5 бронзовых Первенства ЮФО по тхэквондо ВТФ, которые проходили посёлке Светлый Яр Волгоградской области.

Участие в состязаниях принимали 120 тхэквондистов, соревновавшихся в техническом комплексе пхумсэ.

🥇Золотые награды Чемпионата, в актив сборной Севастополя, принесли Дмитрий Соснов и Татьяна Будачева.

🥈Серебряные медали у Марии Лещенко, Татьяны Будачевой и Елены Костяковой.

🥉Первенство ЮФО принесло севастопольцам целый ряд бронзовых медалей. Их обладателями стали – Никита Блохин, Алиса Пчёлкина, Иван Крыжановский, Антон Чаюн и Никита Броварский.