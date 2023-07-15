В Севастополе простились с командиром танкового взвода Юрием Линкиным

В Севастополе в последний путь проводили гвардии младшего лейтенанта, командира танкового взвода отряда «Шторм» 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрия Линкина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Юрий Спартакович родился в Молодогвардейске Луганской области.

В 2017 году окончил «Севастопольский судостроительный колледж», получив профессию сварщика.

В ноябре 2021 года подписал контракт и пошел служить в армию. Во время специальной военной операции проявил себя с первых дней. Всегда с мужеством выполнял все задачи, поставленные перед ним, поддерживая боевой дух своих сослуживцев. Был ранен, но после лечения сразу же вернулся в строй, говорил, что не может оставаться в стороне.

Юрий Спартакович героически погиб в Токмакском районе Запорожской области, не дав врагу прорвать линию нашей обороны.

При выполнении боевой задачи командовал экипажем танка Т-72 и был смертельно ранен.

Юрий Спартакович был награжден медалью «За отвагу» и «Орденом Мужества» посмертно.