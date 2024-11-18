В Севастополе простились с капитаном 1 ранга Валерием Транковским, погибшим в результате теракта 13 ноября

Валерием Николаевичем был начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы.

Валерий Николаевич Транковский родился и вырос в Ленинграде. Он поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. П.С.Попова. После его окончания был направлен на Черноморский флот в бригаду ракетных кораблей и катеров. Позже закончил военно-морскую академию им.Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Он прошел путь от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района.

За мужество, проявленное при выполнении поставленных задач, умелое руководство подчиненными подразделениями и личным составом, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

На место теракта, на улице Тараса Шевченко, севастопольцы продолжают нести цветы.

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Анна Левина