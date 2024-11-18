Мошенники атакуют россиян в домовых и районных чатах

Злоумышленники распространяют сообщения, предлагая бесплатно передать ненужную бытовую технику или мебель. Заинтересовавшимся они отправляют фото или видео предмета, обещая личную встречу через несколько дней.

Однако накануне встречи мошенник извиняется и говорит, что может отправить технику только курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по специальной ссылке, которая на самом деле является вирусной.

Цель мошенников — заразить телефон вредоносной программой, чтобы похитить персональные данные и получить доступ к платежным средствам.

Будьте осторожны и не переходите по подозрительным ссылкам!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина