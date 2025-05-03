В Севастополе простились с гвардии рядовым Александром Совкиным

В Севастополе проводили в последний путь стрелка десантно-штурмового батальона, гвардии рядового Александра Совкина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Александр Сергеевич Совкин родился и вырос в Севастополе. Он учился в вечерней школе, затем окончил Севастопольский промышленно-технологический колледж имени маршала А.В. Геловани. Несколько лет работал в строительной сфере. В 2024 году, будучи патриотом России и Севастополя, Александр заключил контракт с Минобороны и после подготовки был направлен в подразделение морской пехоты Черноморского флота.

«В боях проявил мужество и отвагу, всегда старался выполнить поставленную задачу, был верным другом и надежным боевым товарищем», — отметил глава города.

Александр Совкин погиб в бою при освобождении территории Курской области.

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