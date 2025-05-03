Севастополец Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам

В турецком городе Кемер завершилось Первенство Европы по шашкам среди юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 130 игроков из девяти стран. В составе национальной сборной России в категории мальчиков до 9 лет выступал представитель Севастополя Николай Краснов.

Юный спортсмен показал выдающийся результат в классической дисциплине, набрав максимальные 18 очков из 18 возможных. В его возрастной группе участвовали 10 шашистов из России, Республики Беларусь, Республики Молдова и Венгрии.

По итогам турнира национальная сборная России завоевала 83 медали, продемонстрировав высокий уровень подготовки во всех возрастных категориях.

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