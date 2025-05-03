Над Крымом ПВО уничтожила около сотни беспилотников

В ночь на 3 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Повреждения зафиксированы в Новороссийске, Анапе и Тамани, а также в Ростовской области.

Как сообщает минобороны, с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов: 96 над Крымом, 47 над Краснодарским краем, 9 над Ростовской областью, 8 над Брянской и Курской областями, 2 над Белгородской областью. Над Черным морем уничтожены 8 крылатых ракет «Storm Shadow» и 3 ракеты «Нептун-МД», а Черноморский флот с 02:00 до 05:00 уничтожил 14 безэкипажных катеров.

В сети появились сообщения о том, что Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, включая ЖК «Аврора» и «Кристалл-5». Один из дронов влетел в квартиру на 12-м этаже в «Аврора-2», начался пожар, повреждены машины. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Также обломки повредили три резервуара на зерновом терминале, жертв там нет.

В Анапе, в селах Юровка и Цибанобалка, обломки дронов повредили три частных дома — выбило окна и двери. В Тамани зафиксировано два падения беспилотников: одно спровоцировало пожар у Сухого озера, другое повредило частный дом. Пострадавших нет. В Ростовской области в поселке Целина загорелись крыши двух домов, эвакуировали семью из четырех человек. По словам главы региона Юрия Слюсаря, жертв нет. На местах работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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