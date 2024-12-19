Известны подробности ДТП на Ленина с участием троллейбуса и кроссовера

«Севкор» один из первых орпубликовал фото с ДТП, которое произошло на Ленина, когда столкнулись троллейбус и кроссовер Haval.

Госавтоинспекция Севастополя сообщает, что информация, опубликованная в некоторых пабликах о том, что пострадали пассажиры – недостоверна.

На самом деле 22-летняя девушка-водитель автомобиля Haval, сегодня в 16:30 в районе дома 9 по улице Ленина, при повороте направо не уступила дорогу троллейбусу Тролза и произвела с ним столкновение. В результате ДТП пострадавших не зарегистрировано.

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Кристина Ветер