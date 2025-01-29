В Севастополе простились с двумя участниками СВО

Сегодня провели в последний путь гвардии старшину первой статьи Сергея Владимировича Леликова и рядового Виталия Александровича Шевченко.

Сергей Леликов родился в Карагандинской области, служил на Северном флоте и после демобилизации работал на угольной шахте. В начале 2000-х переехал в Кемеровскую область, а в 2015 году — в Севастополь, который полюбил. В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону специальной военной операции, где проявил мужество и профессионализм. Он погиб в бою в ДНР.

Виталий Шевченко родился в Алтайском крае, служил на Северном флоте и после демобилизации работал в ДОСААФ. В 2016 году переехал в Севастополь, работал на производстве бетона. Патриот своей страны, он также заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО, где пользовался уважением сослуживцев. Виталий Шевченко геройски погиб в бою на Харьковском направлении.