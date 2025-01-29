«Придет» ли снег в Севастополь в феврале

Жители Севастополя в этом году, похоже, не дождутся снега.

По прогнозам синоптиков, февраль будет теплым, и средняя температура воздуха составит около +8 градусов.

Что касается крымской столицы, в Симферополе в феврале будет в среднем на пару градусов холоднее. В некоторые дни температура воздуха опуститься до нуля. В Севастополе таких холодов не ожидается.

Теплая зима может повлиять на различные аспекты жизни в городе, включая сельское хозяйство и экологическую обстановку. Жителям стоит готовиться к необычным погодным условиям и учитывать их в своих планах на февраль.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер