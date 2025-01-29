Из-за короткого замыкания в Крыму загорелась ГАЗель

Сообщается о происшествии в пгт Красногвардейское, где произошло возгорание автомобиля ГАЗель из-за короткого замыкания в аккумуляторе.
Пожарные из 6 пожарно-спасательного отряда оперативно справились с огнем, ликвидировав пожар на площади 6 квадратных метров, и, к счастью, никто не пострадал.
МЧС акцентирует внимание на важности наличия огнетушителя в автомобиле и призывает заботится о безопасности водителей и пассажиров.
Ранее мы писали, что в Ялте загорелись 1 одноэтажный и 2 трехэтажных жилых дома. Администрацией города организован подвоз воды. Распространения огня на соседние здания не допущено.
Пожар на 250 квадратах был локализован.
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Кристина Ветер