Из-за короткого замыкания в Крыму загорелась ГАЗель

Сообщается о происшествии в пгт Красногвардейское, где произошло возгорание автомобиля ГАЗель из-за короткого замыкания в аккумуляторе.

Пожарные из 6 пожарно-спасательного отряда оперативно справились с огнем, ликвидировав пожар на площади 6 квадратных метров, и, к счастью, никто не пострадал.

МЧС акцентирует внимание на важности наличия огнетушителя в автомобиле и призывает заботится о безопасности водителей и пассажиров.

Ранее мы писали, что в Ялте загорелись 1 одноэтажный и 2 трехэтажных жилых дома. Администрацией города организован подвоз воды. Распространения огня на соседние здания не допущено.

Пожар на 250 квадратах был локализован.

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Кристина Ветер