Крымчане и севастопольцы массово переходят на безналичный расчет

В Крыму и Севастополе активно развивается безналичная инфраструктура. При поддержке Сбера жители и гости полуострова уже совершили больше 3,4 млн покупок. Число платежей за товары и услуги в интернете превысило 150 тысяч транзакций.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Предприниматели Республики Крым и Севастополя активно подключают эквайринг Сбера. Мы помогли установить им уже более 7 тысяч pos-терминалов в кафе, магазинах, салонах красоты и других торговых точках по всей территории полуострова. Это современные устройства, которые позволяют оплачивать покупки несколькими способами: банковской картой, телефоном или по QR-коду. Также всё большей популярностью у покупателей пользуются наши инновационные терминалы для «оплаты улыбкой».

Недавно стало доступно и новое отраслевое решение для владельцев кафе и ресторанов, в которое входят бесплатные инструменты аналитики, основанные на данных эквайринга Сбера. Оно интегрировано в систему интернет-банка СберБизнес и позволяет предпринимателю не только видеть выручку, средний чек и другие показатели своего заведения общественного питания, но и сравнить их со средним значением по отрасли, находить новые точки для роста бизнеса.