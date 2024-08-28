Горит очередная нефтебаза после атаки беспилотников на Ростовскую область

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около 3 часов ночи в регионе сбили четыре БПЛА.

Атакована нефтебаза, расположенная рядом с поселком Молодежный в Каменском районе. Во время атаки два беспилотника упали на территории нефтебазы. Начался пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

На данный момент горят три цистерны. Сейчас на месте возгорания работают два пожарных поезда.

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Ольга Сурикова