В Севастополе простились с бойцом СВО Валерием Сердюком

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты Валерия Сердюка -сына севастопольского общественника Максима Сердюка.

Валерий Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы №30 поступил в ПТУ №3, где приобрел специальность электрогазосварщика. После окончания учебы несколько лет проработал на предприятиях города. Срочную службу Валерий отслужил в морской пехоте Балтийского флота.

В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее он проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО.

«В боях на Херсонском и Запорожском направлениях проявил себя настоящим профессионалом. Воевал умело и инициативно, всегда был готов прикрыть и выручить боевых товарищей, всегда старался во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу. В подразделении пользовался заслуженным авторитетом, всегда был готов помочь товарищам и словом и делом. Сослуживцы отзываются о нем как об открытом, справедливом и честном человеке, на таких, как говорится, держится коллектив и строится успех в бою.

Валерий Максимович Сердюк был настоящим патриотом своей страны и родного Севастополя. Он, как подобает настоящему российскому солдату, верой и правдой сражался за Родину, за свою семью и весь Русский мир и выполнил свой воинский долг до конца», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Валерий Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении.

Напомним, Максим Сердюк (Мишин) — председатель СРОО «Дорожный контроль — Севастополь» и бывший глава Ленинского района сообщил о гибели своего сына, участника СВО Валерия Сердюка.

Фото со страницы Максима Сердюка

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