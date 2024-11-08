Прокуратура Севастополя проверит, чем кормят детей в школах

Чем кормят детей в школах, какого качества еда, нравится ли она детям – этими вопросами обеспокоена прокуратура Севастополя.

По поручению генерального прокурора РФ в севастопольских школах и детских садах пройдет проверка.

Она включает экспертов из различных государственных служб, которые будут изучать законность договоров между образовательными учреждениями и поставщиками питания, а также качество и сбалансированность предоставляемых услуг.

Жительница Севастополя, многодетная мама поделилась с «Севкор», что, действительно, в школах проводят опрос – в каком классе учится ребенок, о качестве питания, что нравится из предоставляемой в столовой пище, что не нравится.

В Севастополе работают 63 средние школы и 78 детских садов. На следующий учебный год заключены контракты на питание с 13 организациями.

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Кристина Ветер