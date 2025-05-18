В Севастополе прошёл военно-спортивный праздник, посвящённый 80-летию Победы

В соревнованиях участвовали команды севастопольских школ и СВПК АРБ «Победа».
Почетным гостем стал заместитель председателя Законодательного собрания города Севастополя Илья Журавлёв. Он вручил благодарственные письма организаторам: Севастопольской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Региональной общественной организации «Севастопольский союз ветеранов десантников (участников боевых действий)».
Илья Журавлев подчеркнул значение проводимых мероприятий:
«Формат командных соревнований, учит идти плечом к плечу, поддерживать друг друга, уважать правила и труд — все эти качества, закаляют и помогают строить достойное будущее России. Наша общая цель — сильная Россия, где молодёжь знает свою историю и чтит память о бессмертном подвиге защитников Отечества».
Фото: Илья Журавлев
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