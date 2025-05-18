Севастопольцы почтили память жертв депортации народов Крыма

В траурном мероприятии приняли участие члены Правительства Севастополя, Законодательного Собрания Севастополя, Севастопольского благочиния, мусульманской и иудейской общин, Ассамблеи народов России, а также представители реабилитированных народов, национально-культурных обществ и севастопольская молодежь.
Участники мероприятия почтили память жертв депортации минутой молчания и возложили цветы к памятному обелиску в сквере на улице Вокзальной. Каждая грань монумента «Жертвам депортации» символизирует один из депортированных народов.
Фото: Правительство Севастополя
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