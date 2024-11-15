Чем заняться в Севастополе на выходных – афиша

«Севкор» предлагает интересно провести долгожданные выходные. Мы составили подборку нескольких мероприятий, которые пройдут в Севастополе и постарались учесть все вкусы.
16 ноября
В 18:30
Библиотека Толстого. Музыкально-поэтический перфоманс Мимлы Же «Любовь и десерты»
Это уникальный проект, основанный на музыкальных произведениях Лолиты Полтавской и поэзии Мимлы Же.
Неповторимая атмосфера ушедшей эпохи Серебряного века, красота и утончённость, ирония текстов и экспрессия музыкальных «высказываний». У вас появится возможность преобразиться, сместить фокус внимания от повседневных забот и перевоплотиться в новый образ.
Каждого участника встречи сфотографирует профессиональный фотограф. Дресс-код эпохи Серебряного века обязателен (черно-белый декаданс)
Стоимость участия: 750 рублей; в образе — 600 рублей, обладателям читательского билета в образе — 450 рублей.
Мастер-класс по риторике «Пластика речи»
Желающих приглашают на мастер-класс по риторике, который проведет специалист по коммуникации Татьяна Кравченко. Риторика – это дисциплина, изучающая искусство речи, ораторское мастерство, правила построения художественной речи. Навыки риторики ценятся в любой профессии!
Спектакль «Олеся. Загадка полесья».
На сцене театра спектакль по повести Александра Куприна — чарующая история о любви, которой не суждено было закончиться счастливо.
Напомним, что совсем недавно спектакль приобрел новое звучание, ведь в ролях Олеси и Ивана Тимофеевича дебютировали наши новые артисты Анжелика Личманова и Иван Аверкин.
Билеты на сайте севтюз.рф или в кассе театра: просп. Гагарина, 16. Номер кассы: 23-42-15.
Субботний джаз в «Ставрида»! Любимые морепродукты и живая музыка в 19:30-21:30
Вход свободный
Бронь столов: +7 (978) 902-90-50
Адрес: набережная Парк Победы 27, рыбный не ресторан «Ставрида»
17 ноября
14:00 в Литкомс создание комикса с использованием стилистических приёмов «театра теней» — с художником-перформером Мимлой Же (Севастополь).
Творческая встреча плавно перетекающая в создание интерактивного «Теневого комикса»!
«Гений места» в ЦГТИ/Литкомс
«Спецназ Дети» идёт в поход !
Мы проведем:
— Страйкбольную игру » Приследование»
— Переправу через ручей с шестом
— Отработку навыков штурмового альпинизма
— Обустройство места прибывания
— Определения и нахождения мест по компасу
Вам расскажем:
1. Безопасность в природной среде и её обитатели
2. История мест нашего пребывания
3. Растения и их разновидности
Предоставим:
— Инструктаж по технике безопасности
— Альпинистское снаряжение
— Радиостанцию каждому участнику
— Горячий чай и оладьи со сгущёнкой
— Трансфер до места и обратно
-Стоимость похода 3.100₽. с человека
— Время в пути с 9:00 до 18:00 ( с учётом трансфера )
— Количество участников до 6 чел.
— Место встречи 5- км.
Тел.для регистрации участников:
+79780125879, Алексей.