Чем заняться в Севастополе на выходных – афиша

«Севкор» предлагает интересно провести долгожданные выходные. Мы составили подборку нескольких мероприятий, которые пройдут в Севастополе и постарались учесть все вкусы.

16 ноября

В 18:30

Библиотека Толстого. Музыкально-поэтический перфоманс Мимлы Же «Любовь и десерты»

Это уникальный проект, основанный на музыкальных произведениях Лолиты Полтавской и поэзии Мимлы Же.

Неповторимая атмосфера ушедшей эпохи Серебряного века, красота и утончённость, ирония текстов и экспрессия музыкальных «высказываний». У вас появится возможность преобразиться, сместить фокус внимания от повседневных забот и перевоплотиться в новый образ.

Каждого участника встречи сфотографирует профессиональный фотограф. Дресс-код эпохи Серебряного века обязателен (черно-белый декаданс)

Стоимость участия: 750 рублей; в образе — 600 рублей, обладателям читательского билета в образе — 450 рублей.

Мастер-класс по риторике «Пластика речи»

Желающих приглашают на мастер-класс по риторике, который проведет специалист по коммуникации Татьяна Кравченко. Риторика – это дисциплина, изучающая искусство речи, ораторское мастерство, правила построения художественной речи. Навыки риторики ценятся в любой профессии!

Спектакль «Олеся. Загадка полесья».

На сцене театра спектакль по повести Александра Куприна — чарующая история о любви, которой не суждено было закончиться счастливо.

Напомним, что совсем недавно спектакль приобрел новое звучание, ведь в ролях Олеси и Ивана Тимофеевича дебютировали наши новые артисты Анжелика Личманова и Иван Аверкин.

Билеты на сайте севтюз.рф или в кассе театра: просп. Гагарина, 16. Номер кассы: 23-42-15.

Субботний джаз в «Ставрида»! Любимые морепродукты и живая музыка в 19:30-21:30

Вход свободный

Бронь столов: +7 (978) 902-90-50

Адрес: набережная Парк Победы 27, рыбный не ресторан «Ставрида»

17 ноября

14:00 в Литкомс создание комикса с использованием стилистических приёмов «театра теней» — с художником-перформером Мимлой Же (Севастополь).

Творческая встреча плавно перетекающая в создание интерактивного «Теневого комикса»!

«Гений места» в ЦГТИ/Литкомс

«Спецназ Дети» идёт в поход !

Мы проведем:

— Страйкбольную игру » Приследование»

— Переправу через ручей с шестом

— Отработку навыков штурмового альпинизма

— Обустройство места прибывания

— Определения и нахождения мест по компасу

Вам расскажем:

1. Безопасность в природной среде и её обитатели

2. История мест нашего пребывания

3. Растения и их разновидности

Предоставим:

— Инструктаж по технике безопасности

— Альпинистское снаряжение

— Радиостанцию каждому участнику

— Горячий чай и оладьи со сгущёнкой

— Трансфер до места и обратно

-Стоимость похода 3.100₽. с человека

— Время в пути с 9:00 до 18:00 ( с учётом трансфера )

— Количество участников до 6 чел.

— Место встречи 5- км.

Тел.для регистрации участников:

+79780125879, Алексей.