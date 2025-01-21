После повторного звонка в службу 112 с дикого Солдатского пляжа вывезли мешки с мазутом, которые пролежали 10 дней

Севкор ранее сообщал, что жители микрорайона Камышовая бухта заметили мешки с мазутом, собранные волонтерами на диком Солдатском пляже. Оказалось, что их оставили активисты еще 12 января. Хотя заявка на вывоз была передана по номеру 112 в тот же день, мешки никто так и не вывез.

«Заявку на вывоз мусора мы оставляли в тот же день, точно указали координаты и ориентиры, чтобы наши мешки сразу обнаружили. После нас приходили еще волонтеры убирать и их мешки тоже продолжают стоять. Тут уже мазутная мусорка образуется», — рассказали жители.

После повторного звонка мусор забрали. Специалисты связались с волонтером для дальнейшей ориентировки. Активист сбросил им фотоснимки и подробно объяснил, где видел мешки с мазутом.